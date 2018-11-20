«Зачем эти сопли на лицо»: Меган Маркл обругали за странный вид

По мнению фанатов, Меган Маркл никак не может найти свой стиль. Товарка Кейт Миддлтон, ожидающая первенца, стала настоящей головной болью для стилистов королевского двора, полагают пользователи Сети.

По мнению большинства фанатов, супруге принца Уильяма довольно быстро нашли стиль: классические однотонные платья чуть ниже колена, сидящие по фигуре, с низом «полусолнце» или «солнце». При этом Кейт Миддлтон не отличается выдающимися физическими данными. По мнению заинтересованной общественности, она слишком худа и не имеет аппетитных форм. Спасение Кейт – в тонкой талии и обворожительной улыбке.

С Меган Маркл, сумевшей женить на себе принца Гарри, стилисты мучаются уже несколько месяцев, пишут Dni. 37-летняя актриса тоже не может похвастаться соблазнительной фигурой, и ситуация усугубляется тем, что у нее нет талии. А после того как Меган забеременела, она, как выразились пользователи Сети, вовсе стала «тумбочкой».

Лишний раз это подтвердили фото Маркл с концерта Royal Variety Performance в театре «Палладиум» в Лондоне. На мероприятие Меган пожаловала в черно-белом топе, расшитом пайетками, и черной юбке в пол. Она вышла из автомобиля и проследовала к зданию, не набросив теплую одежду, а ведь на улице было холодно.