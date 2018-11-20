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​Как королева! Политик Яна Тоом восхитила модным образом

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Яна Тоом.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня утром депутат Европарламента Яна Тоом опубликовала свежий портрет в социальной сети Facebook. 

На фото Яна Тоом позирует в синем пальто, которое надето поверх желтого свитера. Безупречный макияж и укладка дополняют образ.

Портрет начал стремительно набирать лайки, а люди рассыпались в комплиментах: «Вот так нужно выглядеть настоящему политику!», «Как королевишна», «Какая стрижка классная.. и вся сама такая стильная», «Так держать».

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