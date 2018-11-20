Как королева! Политик Яна Тоом восхитила модным образом
20 ноября 2018, 11:59
Сегодня утром депутат Европарламента Яна Тоом опубликовала свежий портрет в социальной сети Facebook.
На фото Яна Тоом позирует в синем пальто, которое надето поверх желтого свитера. Безупречный макияж и укладка дополняют образ.
Портрет начал стремительно набирать лайки, а люди рассыпались в комплиментах: «Вот так нужно выглядеть настоящему политику!», «Как королевишна», «Какая стрижка классная.. и вся сама такая стильная», «Так держать».