​Как королева! Политик Яна Тоом восхитила модным образом

На фото Яна Тоом позирует в синем пальто, которое надето поверх желтого свитера. Безупречный макияж и укладка дополняют образ.

Портрет начал стремительно набирать лайки, а люди рассыпались в комплиментах: «Вот так нужно выглядеть настоящему политику!», «Как королевишна», «Какая стрижка классная.. и вся сама такая стильная», «Так держать».