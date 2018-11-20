Прохожие увидели что-то странное в монастыре Святой Биргитты, но когда они подошли ближе...

Эстонская группа Condescension, играющая в стиле black / death metal, была основана в 2014 году в приграничном городе Нарва, однако ее состав можно по праву считать интернациональным. В 2016 году место вокалиста занял латыш Иварс Вейделис. Cтого момента группа на всех концертах представляется как «коллектив из Ливонии».

На сегодняшний день, Condescension успели выпустить дебютный миниальбом «Wrath of The Skies», а также дать десятки концертов как на родине, так и за её пределами – Латвии, Литве и России. Группа делила сцену с бразильской метал-легендой Sepultura, ирландскими пионерами паган-метала Primordial, а также польской скандальной группой Batushka. В 2016 году группа прошла в финал Wacken Metal Battle Estonia 2016, а годом позднее отметились в составе легендарного эстонского фестиваля Hard Rock Laager 2017.