Объявлена неожиданная причина смерти Евгения Осина

«Если мы заглянем в карту Евгения с точки зрения его даты рождения в китайском календаре, то обнаружим, что он был рожден в день огня ян или день солнца, – говорит известный российский астролог. – Часто люди, рожденные в день огня, призваны сиять, согревать всех своим теплом, быть видными и заметными. Они отличаются великодушием, открытостью, добротой, широтой души. Часто такие люди очень популярны».

«Как у любого другого человека, у людей огня ян есть свои недостатки и минусы, – продолжает астролог. – Один из них – импульсивность, возбудимость и непостоянство. В дате рождения Евгения находят отражение сочетание столь редких талантов: человек одновременно способен писать стихи и тексты, делать и творить что-то оригинальное, поскольку в карте есть символы необычных знаний, того, что перед нами креативщик, нестандартный человек. Это его "янское" дерево в году рождения. Люди изначально могут смотреть на него и думать: "Какой необычный человек! Какая интересная песня! Вот это история!»

Почему же эта яркая личность не смогла справиться с трудностями, и 2018 год стал для артиста последним? Высоцкая нашла ответ. «Он потенциально был опасным для Осина, – уверяет Дарья. – Во-первых, 2018-й – это год Земляной Собаки, который является противоположным по полярности году рождения Евгения – он рожден 4 октября 1964-го, в год Дракона. Энергия года рождения идет против его года рождения, год потенциально несет большие глобальные перемены. Вы будто идете против сильного ветра. Конечно же, в такой год есть риск обострения хронических заболеваний даже у здоровых людей, и провоцировать свой организм, испытывать судьбу не стоит».