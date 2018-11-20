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Эстонская ведьма Настя очень интересно высказалась о сексе

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Saatel «Pall korvi» käis seekord külas nõid Nastja

ФОТО: ttv

В журнале Kroonika ведьма Настя высказалась о сексе. 

«Секс - это обмен энергиями между двумя людьми. Хороший секс очищает и дополняет, люди во время этого отдают друг другу энергию, увеличивают и усиливают энергетическое поле друг друга. Секс - это не физическая постельная тренировка, это что-то большее, это мощная сила - настоящая магия!» - говорит Настя. По словам девушки, если бы секс был всего лишь механическим действием, то человек просто удовлетворял бы себя сам или использовал секс-куклу. 

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