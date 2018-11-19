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  • Последнюю неизданную песню Цоя и «Кино» выпустили на виниле и CD

Последнюю неизданную песню Цоя и «Кино» выпустили на виниле и CD

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Виктор Цой

ФОТО: Соцсети

Композиция была записана музыкантом на кассету в акустической версии, но в 2012 году ее перезаписали участники группы.

Издательство Maschina Records выпустило последнюю песню Виктора Цоя и группы «Кино», которая долгое время считалась утраченной. Сингл выпущен в формате CD и на виниле, пишет Life.ru.

В сингл вошли отреставрированная композиция и оригинальная акустическая версия песни, записанная Виктором Цоем в 1990 году. Первоисходник на кассете для записи был заимствован у кинокритика Натальи Разлоговой, которая встречалась с Цоем в последние годы его жизни.

На CD-диске также выпущена студийная демоверсия, записанная музыкантами группы «Кино» в 2012 году.

В издательстве сообщили, что этот сингл открывает серию переизданий записей группы «Кино» — как классических, так и ранее неизданных. В создании серии принимали участие сын лидера группы Александр Цой и гитарист «Кино» Георгий Каспарян.

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