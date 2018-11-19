Последнюю неизданную песню Цоя и «Кино» выпустили на виниле и CD

Издательство Maschina Records выпустило последнюю песню Виктора Цоя и группы «Кино», которая долгое время считалась утраченной. Сингл выпущен в формате CD и на виниле, пишет Life.ru.

В сингл вошли отреставрированная композиция и оригинальная акустическая версия песни, записанная Виктором Цоем в 1990 году. Первоисходник на кассете для записи был заимствован у кинокритика Натальи Разлоговой, которая встречалась с Цоем в последние годы его жизни.

На CD-диске также выпущена студийная демоверсия, записанная музыкантами группы «Кино» в 2012 году.