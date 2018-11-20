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  • «Это правда»: 20-летний сын Уилла Смита подтвердил роман с мужчиной

«Это правда»: 20-летний сын Уилла Смита подтвердил роман с мужчиной

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Will Smith, Jada Pinkett Smith

ФОТО: LuMarPHOTO / AFF/PA Images

Джейден Смит снова начал говорить о своей любви к известному рэперу.

Не успел 20-летний Джейден Смит, который доводится родным сыном голливудскому актеру Уиллу Смиту, прилюдно признаться в любви к рэперу Tyler, The Creator, как тут же решил подтвердить свои слова.

Как сообщает издание Entertainment Tonight, чтобы его фраза о том, что он любит Tyler, The Creator и является его бойфрендом, не показалась очередной эпатажной выходкой, Джейден еще раз в эфире одной из радиостанций, куда был приглашен в качестве гостя, отметил, что все, сказанное ранее, является правдой.

"Недавно я сказал, что Tyler, the Creator – это мой бойфренд. И это правда", – отметил 20-летний Смит.

Джейден Смит

ФОТО: DC/MPI/Capital Pictures / DC/MPI/Capital Pictures

Напомним, мы как-то уже писали о том, что сын голливудских актеров Уилла Смитта и Джады Пинкетт, Джейден, не стесняется примерять на себя женские вещи. В его гардеробе можно найти юбки и платья, в которых он иногда выходит в свет.

А тем временем его отец Уилл Смит записал Instagram-сторис, в котором рассказал, как во время недавних пожаров огонь подобрался к его особняку в Малибу, стоимость которого составляет 42 миллиона долларов. 

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