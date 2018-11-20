Вот вам и бывший секс-символ... Вид Присциллы Пресли ужаснул поклонников

Майкл Бубле стал обладателем собственной звезды на Аллее славы Голливуда. Церемония закладки состоялась 16 ноября 2018 года.
Поддержать певца прибыла его жена Луисана Лупилато, а также музыкант и продюсер Дэвид Фостер и Присцилла Пресли. В своей благодарственной речи Майкл признался в любви ко всем своим поклонникам и родным, в том числе к Луисане и их детям: пятилетнему Ною, двухлетнему Элиасу и трехмесячной Виде.
Больше всего присутствующих удивил вид вдовы Элвиса Пресли, ведь на лице 73-летней женщины не осталось почти ни одной морщины!
Напомним, звезда уже давно увлекается инъекциями филлеров и пластикой, но последние хирургические вмешательства сделали ее значительно моложе. Правда, многие пользователи отметили, что теперь Пресли стала напоминать «застывшую куклу из фильма ужасов».
Присцилла была замужем за Элвисом с 1967 по 1973 год, а в 1977 году «король рок-н-ролла» погиб. У женщины есть двое детей: 50-летняя Лиза Мария от бывшего мужа Элвиса Пресли и 31-летний Наварон от бойфренда Марко Гарибальди.