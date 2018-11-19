Пн, 19.11.2018
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  • Первое интервью с копией Филиппа Киркорова: кто этот мужчина, который не дает жителям Эстонии покоя?

Первое интервью с копией Филиппа Киркорова: кто этот мужчина, который не дает жителям Эстонии покоя? ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО!

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Когда этот горячий красавчик выходит в свет, люди тут же забывает о том, что они планировали до этого. Их внимание моментально переключается на  обаятельного мужчину - как две капли воды похожего на Филиппа Киркорова. Вокруг данного персонажа собираются толпы желающих сфотографироваться и пообщаться. 

Филипп Гамазян, двойник Филиппа Киркорова

ФОТО: Konstantin Sednev

Мы встретили Филиппа на пароме Таллинн-Стокгольм, мужчину почти каждые выходные можно увидеть на этом маршруте, ведь ему очень нравится Эстония, особенно Таллинн. Несмотря на свой оптимизм и общительность, «артист» никогда раньше не давал интервью другим средствам массовой информации, Limon стал первым. На сходстве с Филиппом Киркоровым повар из Стокгольма не зарабатывает, но внимание прохожих тут же обращается на него, вы сможете лично убедиться в этом, просмотрев эксклюзивное интервью с Филиппом Гамазяном.

И это еще не всё! Филипп Гамазян отлично знает слова песен Филиппа Киркорова и с легкостью исполнил нам хит «Марина». Смотрите эксклюзивное видеоинтервью вверху новости! 

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