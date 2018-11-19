Первое интервью с копией Филиппа Киркорова: кто этот мужчина, который не дает жителям Эстонии покоя?

Мы встретили Филиппа на пароме Таллинн-Стокгольм, мужчину почти каждые выходные можно увидеть на этом маршруте, ведь ему очень нравится Эстония, особенно Таллинн. Несмотря на свой оптимизм и общительность, «артист» никогда раньше не давал интервью другим средствам массовой информации, Limon стал первым. На сходстве с Филиппом Киркоровым повар из Стокгольма не зарабатывает, но внимание прохожих тут же обращается на него, вы сможете лично убедиться в этом, просмотрев эксклюзивное интервью с Филиппом Гамазяном.