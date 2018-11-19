Дана Борисова обвинила в смерти Евгения Осина его своенравие и упрямство

Как объяснила Дана Борисова, Евгению Осину пыталось помочь множество людей, однако сам он не сделал ничего для своего спасения, пишет Life.ru.

«Тот случай, когда хотели помочь, когда все помогали. Он пролежал две недели назад в больнице с золотыми капельницами, с ресторанным питанием. Это тот случай, когда все хотели помочь, а человек сам не хотел помочь», - сказала Дана.

Девушка рассказала, что друзья устроили Евгения в хорошую больницу «с ресторанным питанием и золотыми капельницами». Тем не менее мужчина не захотел лечиться от алкоголизма.

«Своенравие, упрямство, своеволие. Именно от этого обидно, от этого разрывает просто», - добавила актриса.