Уже в эту субботу! Лучшие команды сезона встретятся в финале КВН Эстонии

В субботний вечер 24 ноября в Центре Русской Культуры пройдет решающая игра в борьбе за звание чемпиона Высшей лиги КВН Эстонии. Лучшие команды оспорят главный кубок и три комплекта наград.
По традиции зрителей ждут новшества и сюрпризы. Одним из таких сюрпризов станет импровизационный конкурс «Музыкальный батл», в ходе которого команды будут соревноваться в сопровождении живого исполнения популярных хитов.
Музыкально-юмористические эксперименты командам будет помогать показывать популярный певец и радиоведущий Максим Милованов.
Кроме «Музыкального батла» команды сыграют три конкурса: Приветствие, Капитанский конкурс и Музыкальное домашнее задание. Не обойдется в этой игре и без приглашенных знаменитостей, причем в этот раз, в связи с Финалом, предполагается участие самых ярких и неожиданных для сцены КВН гостей!
Начало игры в 19.00!
ВНИМАНИЕ! Портал Limon.ee разыгрывает два билета на финальную игру КВН Эстонии, а также победитель получит два билета в кино. Розыгрыш проходит на нашей официальной страничке в Facebook. Удачи!