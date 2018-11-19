Уже в эту субботу! Лучшие команды сезона встретятся в финале КВН Эстонии

По традиции зрителей ждут новшества и сюрпризы. Одним из таких сюрпризов станет импровизационный конкурс «Музыкальный батл», в ходе которого команды будут соревноваться в сопровождении живого исполнения популярных хитов.

Музыкально-юмористические эксперименты командам будет помогать показывать популярный певец и радиоведущий Максим Милованов.

Кроме «Музыкального батла» команды сыграют три конкурса: Приветствие, Капитанский конкурс и Музыкальное домашнее задание. Не обойдется в этой игре и без приглашенных знаменитостей, причем в этот раз, в связи с Финалом, предполагается участие самых ярких и неожиданных для сцены КВН гостей!

Начало игры в 19.00!