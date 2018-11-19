Пн, 19.11.2018
Галерея: русская певица из Эстонии возбудила поклонников внешним видом на Тенерифе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Галерея: безудержные и чувственные танцы детей и подростков заставили пассажиров роскошного судна ахнуть

Галерея: безудержные и чувственные танцы детей и подростков заставили пассажиров роскошного судна ахнуть

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В эти выходные на пароме Baltic Queen прошло огромное по своему масштабу шоу таллиннский школы моды и танца Max Moda. Фестиваль «Осенний Калейдоскоп 2018» собрал на пароме творческие коллективы из трех стран - Эстонии, Украины и России. В общей сложности - 260 участников от 4 до 20 лет! 

Дети (и не только) разных возрастов радовали публику невероятными и яркими танцевальными номерами. Некоторые коллективы представили мюзиклы, исполнив самые известные эстонские и европейские хиты. Второй день был еще более ярким, чем первый. Ведущий Эдгар Гергель восхитил публику. 

Одна хореограф представила на суд зрителей свой трогательный номер, в котором принял участие и ее молодой человек. Всё это проходило под песню «С любимыми не расставайтесь».

Самые лучшие коллективы получили ценные призы, в том числе от Валентина Юдашкина и Swarovski. 

Школе моды и танца Максима Хлебникова - Max Moda - исполнилось 14 лет. Портал Limon.ee тоже пришел с подарками. 

Смотрите галерею! 

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