Галерея: безудержные и чувственные танцы детей и подростков заставили пассажиров роскошного судна ахнуть

Дети (и не только) разных возрастов радовали публику невероятными и яркими танцевальными номерами. Некоторые коллективы представили мюзиклы, исполнив самые известные эстонские и европейские хиты. Второй день был еще более ярким, чем первый. Ведущий Эдгар Гергель восхитил публику.

Одна хореограф представила на суд зрителей свой трогательный номер, в котором принял участие и ее молодой человек. Всё это проходило под песню «С любимыми не расставайтесь».

Самые лучшие коллективы получили ценные призы, в том числе от Валентина Юдашкина и Swarovski.

Школе моды и танца Максима Хлебникова - Max Moda - исполнилось 14 лет. Портал Limon.ee тоже пришел с подарками.