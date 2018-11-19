О боже! Скандальный художник нарисовал картину занимающейся сексом с роботами Кальюлайд

19 ноября 2018, 13:53
Художник Тайво Пильт, который в прошлом году прославился актами президента Эстонии Керсти Кальюлайд, теперь выступил с новым произведением искусства. Скорее всего, творца вдохновил комментарий главы государства по поводу секса с роботами.
Экс-супруг светской львицы Трийн Тулев Тойво Пильт совершенно не боится никого шокировать. В прошлом году мужчина создал картину Кальюлайд, где она изображена с татуировками. Позже выяснилось, что проданная за семь минут картина - на самом деле плагиат. Как оказалось, рисунки на теле - это творчество известного британского татуировщика Гленна Кузена, который обещал даже подать в суд на Пильта, пишет Elu24.
И вот новое творчество, которое уже вызвало резонанс:
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