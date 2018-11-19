О боже! Скандальный художник нарисовал картину занимающейся сексом с роботами Кальюлайд

Экс-супруг светской львицы Трийн Тулев Тойво Пильт совершенно не боится никого шокировать. В прошлом году мужчина создал картину Кальюлайд, где она изображена с татуировками. Позже выяснилось, что проданная за семь минут картина - на самом деле плагиат. Как оказалось, рисунки на теле - это творчество известного британского татуировщика Гленна Кузена, который обещал даже подать в суд на Пильта, пишет Elu24.