И хочется, и колется... Вот кому нельзя есть хурму

С приходом ноября на прилавках магазинов появляется последний фрукт осени — хурма (лат. Diospyros). Сладкая или терпко-вяжущая «пища богов», как переводится ее название с латыни, действительно способна принести нам истинное гастрономическое наслаждение.
Этот яркий осенний фрукт содержит огромное количество витаминов и микроэлементов, а также невероятно полезен для зрения, легких, сердца и почек.
Но, несмотря на многочисленные полезные свойства, хурма может также серьезно навредить здоровью. Особенно в ситуациях, когда употребляются в пищу недозрелые ягоды или когда за день съедается более двух ягод.
Можно ли есть хурму
Вред хурмы для здоровья связан в основном с высоким содержанием в незрелых плодах дубильного вещества танина. Танин, или галлодубильная кислота, — это фенольное соединение, обладающее вяжущим действием. Название происходит от французского слова tanner, что в переводе на русский означает дубление кожи.
Дубящее действие танинов основано на их способности образовывать прочные связи с белками, полисахаридами и другими биополимерами. Кроме хурмы, танином богаты черная смородина, кизил, черемуха, ревень, корень калгана, айва и гранат. Танин также содержится в чае, какао и красном вине.
При попадании на слизистую оболочку ротовой полости или желудка, танин вступает в реакцию с белками клеточных мембран, сворачивая их и образуя стягивающую пленку. Отсюда и знакомые нам вяжущие ощущения.
В специфической среде желудка танин способен образовывать скопления частиц, не способных перевариваться. Медики называют такие образования безоарами или «желудочными камнями». В некоторых удачных случаях эти камни могут рассасываться самостоятельно, но иногда для этого требуется хирургическая операция.
Большие дозы танина могут привести к нарушению пищеварения, дисфункции печени или почек. Под влиянием этого вещества возможно раздражение стенок кишечника. Избыток дубильной кислоты препятствует правильному усвоению полезных минералов, в частности железа, что чревато развитием анемии.
Танин имеет свойство связывать кальций в молочных продуктах до нерастворимых осадков, что через годы может стать причиной образования камней в желчном пузыре. Поэтому хурму не рекомендуют употреблять с молочными продуктами.
Интересно, что по этой же причине диетологи не советуют заедать крепкий чай, содержащий танин, сыром. Лучше употреблять указанные продукты по отдельности, а чая пить не больше двух чашек в день.