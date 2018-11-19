И хочется, и колется... Вот кому нельзя есть хурму

Этот яркий осенний фрукт содержит огромное количество витаминов и микроэлементов, а также невероятно полезен для зрения, легких, сердца и почек.

Но, несмотря на многочисленные полезные свойства, хурма может также серьезно навредить здоровью. Особенно в ситуациях, когда употребляются в пищу недозрелые ягоды или когда за день съедается более двух ягод.

Можно ли есть хурму

Вред хурмы для здоровья связан в основном с высоким содержанием в незрелых плодах дубильного вещества танина. Танин, или галлодубильная кислота, — это фенольное соединение, обладающее вяжущим действием. Название происходит от французского слова tanner, что в переводе на русский означает дубление кожи.

Дубящее действие танинов основано на их способности образовывать прочные связи с белками, полисахаридами и другими биополимерами. Кроме хурмы, танином богаты черная смородина, кизил, черемуха, ревень, корень калгана, айва и гранат. Танин также содержится в чае, какао и красном вине.

При попадании на слизистую оболочку ротовой полости или желудка, танин вступает в реакцию с белками клеточных мембран, сворачивая их и образуя стягивающую пленку. Отсюда и знакомые нам вяжущие ощущения.

В специфической среде желудка танин способен образовывать скопления частиц, не способных перевариваться. Медики называют такие образования безоарами или «желудочными камнями». В некоторых удачных случаях эти камни могут рассасываться самостоятельно, но иногда для этого требуется хирургическая операция.

Большие дозы танина могут привести к нарушению пищеварения, дисфункции печени или почек. Под влиянием этого вещества возможно раздражение стенок кишечника. Избыток дубильной кислоты препятствует правильному усвоению полезных минералов, в частности железа, что чревато развитием анемии.

Танин имеет свойство связывать кальций в молочных продуктах до нерастворимых осадков, что через годы может стать причиной образования камней в желчном пузыре. Поэтому хурму не рекомендуют употреблять с молочными продуктами.