Камера сняла призрака, который бродил у дома и случайно задел дверной звонок

И женщина теперь думает, что это может быть призрак её соседа, который подарил ей свою скамейку незадолго до смерти, передает Лайф со ссылкой на Mirror.

Женщина ждала курьера с посылкой, когда её собака бросилась к двери. Она выглянула в окно, но никого не увидела. Хотя чуть позже ей пришло уведомление на телефон о том, что сработал дверной звонок, который автоматически реагирует на движение.

Тогда Мени посмотрела на запись с камеры и увидела нечто странное. Призрачную фигуру на крыльце, которая кралась к входной двери. Канадка была шокирована происходящим. Она обратилась к экстрасенсу. Тот посоветовал ей обратить внимание на скамейку слева, которая тоже попала в кадр. Теперь женщина считает, что к ней, скорее всего, приходил призрак ее покойного друга — соседа, у которого скоро годовщина смерти. Именно он, перед тем как скончаться, подарил ей скамью. Там они беседовали в последний раз.