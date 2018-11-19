Ужасающее видео... Девочка вылетела с аттракциона на полной скорости

Очевидцы сняли ужасающий момент, когда девочка вылетела с ярмарочного аттракциона в эквадорской столице Кито. На кадрах видно, как ребёнок пытается удержаться за кабинку, но в итоге силы покидают его и он падает. Несмотря на то что девочка была пристегнута к своему сиденью, она всё равно выскользнула из него, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.