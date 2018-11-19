Зеркало капитана «Титаника», в котором до сих пор видно его отражение, выставлено на аукцион

Зеркало, которое когда-то принадлежало капитану «Титаника», выставлено на аукцион со стартовой стоимостью в $10 тыс. Согласно легендам, Эдвард Джон Смит пользовался им в последний раз прямо перед тем, как отправиться в плавание. Его слуга забрал зеркало себе вместо зарплаты, когда в 1912 году стало известно, что корабль потонул, сообщает The Sun.

После этого зеркало было передано родственникам Смита, которые утверждали, что в годовщину трагедии видят в отражении его лицо. В итоге они оставили его в Вулвергемптоне, где его подобрал нынешний владелец. В течение пяти лет мужчина хранил зеркало, которому уже 110 лет, в запертом ящике.