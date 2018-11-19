Возмущенный читатель: может, рождественский рынок в Таллинне вообще в сентябре открывать будем?

«Мне одному кажется, что с каждым годом рождественский рынок на Ратушной площади Таллинна начинает работу всё раньше? Когда я был ребенком, самое счастливое время было примерно с 23-24 декабря и до наступления Нового года. Именно в эту пору все активно готовились к праздникам, покупали мандарины, горячее вино, украшали квартиру, приносили домой пышную красавицу-ель. А теперь, когда город начинает готовиться к праздникам загодя, в декабре пропадает это приятное ощущение приближающихся праздников и волшебства. К Рождеству уже успеет надоесть и ель, и горячее вино, и пипаркоки, ведь сейчас уже каждый третий житель города сходил на рынок. В первый день его открытия на прошлой неделе вся лента соцсетей была заполнена елкой и глинтвейном. Получается, что Рождество - это уже не праздник чуда и сказки, а одна сплошная коммерция. Как же жить теперь, граждане? » - пишет возмущенный читатель Денис.