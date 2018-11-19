Фото: ёлка на пароме Таллинн-Стокгольм приводит в замешательство

Вблизи – это подносы, поварешки и прочая кухонная утварь, но стоит отойти подальше, как из них вырисовывается силуэт ели. Таким необычным способом персонал решил украсить свой буфет к Рождеству.

ФОТО: фото читателя

А вам нравится? Если вы тоже увидели где-то необычную новогоднюю елку, присылайте нам на info@limon.ee.