Фото: ёлка на пароме Таллинн-Стокгольм приводит в замешательство
19 ноября 2018, 13:04
И вот она нарядная… встречает гостей в буфете на пароме Tallink.
Вблизи – это подносы, поварешки и прочая кухонная утварь, но стоит отойти подальше, как из них вырисовывается силуэт ели. Таким необычным способом персонал решил украсить свой буфет к Рождеству.
А вам нравится? Если вы тоже увидели где-то необычную новогоднюю елку, присылайте нам на info@limon.ee.
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