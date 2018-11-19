Пн, 19.11.2018
Почему ни в коем случае нельзя сушить белье в квартире СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Фото: ёлка на пароме Таллинн-Стокгольм приводит в замешательство

Фото: ёлка на пароме Таллинн-Стокгольм приводит в замешательство

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ФОТО: фото читателя

И вот она нарядная… встречает гостей в буфете на пароме Tallink.

Вблизи – это подносы, поварешки и прочая кухонная утварь, но стоит отойти подальше, как из них вырисовывается силуэт ели. Таким необычным способом персонал решил украсить свой буфет к Рождеству.

ФОТО: фото читателя

А вам нравится? Если вы тоже увидели где-то необычную новогоднюю елку, присылайте нам на info@limon.ee.

В теме письма укажите ключевое слово ЕЛКИ. Лучшие из ваших находок мы опубликуем на портале, ну и, конечно, выберем победителя в «елочном сражении», который получит от нас памятный подарок.

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