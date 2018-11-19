17 и 18 ноября на пароме Baltic Queen проходил творческий фестиваль «Осенний калейдоскоп 2018» от школы моды и танца Max Moda. На сцене выступили творческие коллективы из Эстонии, России и Украины. Портал Limon пообщался с юными участниками после выступления и задал им вопросы, на которые могут ответить только дети! Скорее смотри видео!