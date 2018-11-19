«Как крысы с тонущего корабля»: с шоу Малахова бегут люди

Человек, знакомый со съемочным процессом, сообщил журналистам, что чаще всего ток-шоу Андрея Малахова покидали редакторы, передает Ura.ru. С чем связан массовый исход сотрудников из "Прямого эфира", неизвестно, однако очевидно, что статистика не выглядит позитивной. В кулуарах эту ситуацию сравнили с бегством крыс с тонущего корабля, пишет 7d.org.ua.

Говорят, зрители возмущены серией передач, посвященных скандально известной звезде реалити-шоу "Дом-2" Гогену Солнцеву и его жене-пенсионерке Екатерине Терешкович. Напомним, что Солнцев приревновал престарелую супругу, и после скандала та ушла из дома.

За время отсутствия жены Гоген наладил отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой. Им удалось найти общий язык, и девушка решила помирить мать и Солнцева. Однако Терешкович приревновала мужа.

Когда Полина появилась в студии "Прямого эфира", Екатерина набросилась на нее с кулаками и выбила дочери зуб. У экспертов возникли сомнения в психическом здоровье женщины.

Основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что скандалистку необходимо привлечь к ответу. С просьбой оценить действия Терешкович в "Прямом эфире" он обратился не только в Минздрав, но и в Генпрокуратуру.