Пн, 19.11.2018
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  • Женатого на сестре Брежневой Цекало засняли на видео за поцелуями с любовницей

Женатого на сестре Брежневой Цекало засняли на видео за поцелуями с любовницей

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Александр Цекало с женой.

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как продюсер проводит время с незнакомой женщиной.

Нынешней женой продюсера является сестра Веры Брежневой, Виктория Галушко. С ней Цекало познакомился в Киеве больше десяти лет назад. Пара решила связать себя узами брака, несмотря на разницу в возрасте в 23 года. В семье растут двое детей.

Однако, как оказалось, идиллия в отношениях Александра и Виктории является показной. Согласно видеокадрам, сделанным в одном из ресторанов в Москве, Цекало в компании друзей, среди которых оказался звезда «Мажора» Игорь Жижкин, отдыхает вместе со своей подругой.

На видео видно, как парочка регулярно целуется и демонстрирует все признаки тесных взаимоотношений.

Как сообщает Starhit, Цекало и его спутница ушли из ресторана около часа ночи. Кем именно является его новая подруга - неизвестно.

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