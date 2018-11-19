Фото: обнаженные активистки вышли на улицы Мадрида и были задержаны полицией

На кадрах, которые распространило агентcтво Ruptly, видно, как одна из участниц акции забралась на сцену, на нее набросились участники митинга, вмешалась полиция. Активистки были в черных брюках и с обнаженным верхом. На груди у них было написано "легальный фашизм — национальный позор", а на спине нарисован перечеркнутый герб периода франкистской диктатуры, сообщает агентство РИА Новости.

Накануне 20 ноября – дня смерти Франко — крайне правые устраивают митинги на Восточной площади, именно с балкона расположенного на ней Королевского дворца произносил свои речи диктатор. Митингующие прошли шествием по центру испанской столицы под флагами Испании эпохи Франко, скандируя "Франко, национальное единство", "Испания христианская, а не мусульманская".

В воскресенье состоялась также акция, организованная ассоциацией жертв франкистского режима. Ее участники протестовали недалеко от Долины павших, расположенной в 70 километрах от Мадрида, в базилике которой покоится диктатор.

Социалистическое правительство Педро Санчеса в августе внесло изменения в закон об исторической памяти об эксгумации останков. После этого родственники заявили, что хотя и выступают против перезахоронения, готовы перенести останки в крипту кафедрального мадридского собора Альмудена, где покоятся дочь и зять диктатора.