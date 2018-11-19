«Начнем новую историю!»: Петросян намекнул на свадьбу

Поводом для таких выводов стала видеозапись, которую на своей официальной страничке в Instagram выложил адвокат Евгения Петросяна. В ней Сергей Жорин и его подзащитный выпивают и благодарят общественность за поддержку.

"Спасибо всем, кто за меня болел. Конечно, это очень значительное событие в моей жизни. Все пришло к правильному завершению. Я надеюсь, у Елены Григорьевны все наладится и будет хорошо. Начнем новую историю, какие наши годы!" – заявил довольный Петросян.

Подписчики неоднозначно отнеслись к посту Жорина. Пока одни радовались за юмориста, другие строили догадки, как скоро он оформит отношения с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой, которую называют причиной развода Петросяна и Степаненко.

"Развелись, значит скоро будем смотреть новые шоу, молодая жена Петросяна обманула, обобрала, изменила и т.п.", "Желаю новоиспечённому холостяку по-быстрее найти себе новую жену и завести еще пару детишек! Он миллиардер – может себе позволить", "Господи, как противно!!!! Прожить 30 лет в браке, чтобы сейчас так низко отмечать и выносить на публику факт развода! Как бы там ни было, но надо оставаться мужчиной", "Еще один старичок освободился для молоденьких афиристо. Степаненко выглядит лучше думаю ей больше повезет в будущем (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались подписчики.