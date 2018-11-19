«Из последних сил»: друг Евгения Осина опубликовал последнее сообщение певца

В Сети опубликовали последнее голосовое сообщение, которое ныне покойный певец Евгений Осин оправил своему другу Андрею Ковалеву незадолго до смерти.

В сообщении, которое приводит «Комсомольская правда», музыкант заявил, что продолжает писать песни и заявляет о том, что ему удалось создать хит. При этом его язык заплетается, что свидетельствует о том, что в этот момент артист, скорее всего, был нетрезв, передает TopNews.

«Я из последних сил пишу песни, но не на заказ, а только от души», - сказал он.

Затем Осин сообщил о написанной им песне, которая, по его словам, обречена на головокружительный успех.

«Я тебе написал такую песню, что она порвет все твои хиты», - уверен он.

Также Осин порекомендовал Ковалеву поработать с гитаристом Вадимом Вершининым, которого знают российские исполнители эстрады.