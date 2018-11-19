«Из последних сил»: друг Евгения Осина опубликовал последнее сообщение певца

Музыкант заявил, что написал песню, которая порвет все известные хиты.
В Сети опубликовали последнее голосовое сообщение, которое ныне покойный певец Евгений Осин оправил своему другу Андрею Ковалеву незадолго до смерти.
В сообщении, которое приводит «Комсомольская правда», музыкант заявил, что продолжает писать песни и заявляет о том, что ему удалось создать хит. При этом его язык заплетается, что свидетельствует о том, что в этот момент артист, скорее всего, был нетрезв, передает TopNews.
«Я из последних сил пишу песни, но не на заказ, а только от души», - сказал он.
Затем Осин сообщил о написанной им песне, которая, по его словам, обречена на головокружительный успех.
«Я тебе написал такую песню, что она порвет все твои хиты», - уверен он.
Также Осин порекомендовал Ковалеву поработать с гитаристом Вадимом Вершининым, которого знают российские исполнители эстрады.
«Он тебе сыграет такое соло! К нему, кстати, на концерт в ночной клуб приходил из »Металлики« вокалист. Если бы ему не понравилось выступление, он бы развернулся и ушёл. А он два отделения сидел и пил пиво, а потом Вадика по плечу похлопал и сказал: »Я не знал, что в России есть такие крутые гитаристы!«. И вот этот гитарист Вадик Вершинин тебе совершенно бесплатно сыграет такое соло, что тебе мало не покажется!», - говорит Осин.