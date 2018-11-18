41-летняя Джессика Честейн впервые стала матерью

Стоит отметить, что пока неизвестно, когда именно родилась дочь звездной пары. Как утверждают источники западных СМИ, Джессику еще в октябре видели на прогулке с младенцем в коляске, а спустя пару дней Джана Луку заметили несущим детское автокресло.

Сообщается, что малышка родилась около четырех месяцев назад. Джессика практически не расстается с дочерью – берет ее на съемочную площадку и в путешествия, пишет Сегодня .

Нет ничего удивительного в том, что о рождении дочери у актрисы стало известно только сейчас, ведь Джессика не любит афишировать свою личную жизнь. А ее свадьба с Джаном Лукой прошлым летом стала для всех большой неожиданностью. В ранних интервью актриса признавалась, что никогда "не стремилась выйти замуж".