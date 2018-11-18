Вс, 18.11.2018
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41-летняя Джессика Честейн впервые стала матерью

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Jessica Chastain

ФОТО: LUCY NICHOLSON / REUTERS

Знаменитая американская актриса 41-летняя Джессика Честейн и ее 35-летний супруг Джан Лука Пасси ди Препозуло впервые стали родителями, сообщает Page Six. У супругов родилась дочь. Девочка появилась на свет с помощью суррогатного материнства. Малышку назвали Джульетта Пасси Честейн.

Стоит отметить, что пока неизвестно, когда именно родилась дочь звездной пары. Как утверждают источники западных СМИ, Джессику еще в октябре видели на прогулке с младенцем в коляске, а спустя пару дней Джана Луку заметили несущим детское автокресло.

Сообщается, что малышка родилась около четырех месяцев назад. Джессика практически не расстается с дочерью – берет ее на съемочную площадку и в путешествия, пишет Сегодня.

Нет ничего удивительного в том, что о рождении дочери у актрисы стало известно только сейчас, ведь Джессика не любит афишировать свою личную жизнь. А ее свадьба с Джаном Лукой прошлым летом стала для всех большой неожиданностью. В ранних интервью актриса признавалась, что никогда "не стремилась выйти замуж".

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