40-летняя Толкалина показала новорожденного

Несмотря на более чем прозрачные намеки, которые 40-летняя Любовь Толкалина оставила в подписи под своей фотографией с большим животом, некоторые поклонники предпочли думать, что актриса не придерживается образа для новой роли, а действительно ждет ребенка. Большое влияние на такое мнение оказали светские хроникеры, рассказавшие об этом публике, пишет Дни.ру.

"Вдогонку вчерашним новостям....Почему бы не завершить этот добрый вечер рождением ребенка... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. ред.)", – подписала актриса фотографию, на которой держит новорожденного. "Знакомьтесь-это Мирон...", – добавила она. Любовь Толкалина рассказала, что съемки новой ленты начались в октябре, и тогда ребенок еще не родился.

Не смогла актриса не пройтись по слухам, которые породила ее фотография с округлившимся животом. "Я восхищаюсь и сми и вами, мои дорогие друзья... что то глобальное происходит и с чувством юмора и понимательной способностью масс... как же любят у нас все вместе сдуреть в одну секунду на ровном месте...", – кратко охарактеризовала она ситуацию.