Мощно! В столице Аргентины прошел гей-парад СТРОГО 18+
18 ноября 2018, 17:01
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В Буэнос-Айресе ноябрьский гей-парад стал традиционным и проходит уже 26-й раз подряд.
Аргентина – одна из немногих стран мира, где разрешены браки между партнерами одного пола. Как утверждают специалисты Национального института против дискриминации, ксенофобии и расизма, в данном случае “государство лишь сопровождает гражданское общество”, оставляя людям возможность самим делать свой выбор.