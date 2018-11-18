Мощно! В столице Аргентины прошел гей-парад

Аргентина – одна из немногих стран мира, где разрешены браки между партнерами одного пола. Как утверждают специалисты Национального института против дискриминации, ксенофобии и расизма, в данном случае “государство лишь сопровождает гражданское общество”, оставляя людям возможность самим делать свой выбор.