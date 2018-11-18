Вс, 18.11.2018
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  • Мощно! В столице Аргентины прошел гей-парад

Мощно! В столице Аргентины прошел гей-парад СТРОГО 18+

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В Буэнос-Айресе ноябрьский гей-парад стал традиционным и проходит уже 26-й раз подряд. 

Аргентина – одна из немногих стран мира, где разрешены браки между партнерами одного пола. Как утверждают специалисты Национального института против дискриминации, ксенофобии и расизма, в данном случае “государство лишь сопровождает гражданское общество”, оставляя людям возможность самим делать свой выбор. 

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