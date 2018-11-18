Стала известна причина смерти Евгения Осина

Известность Осину принесли такие песни, как "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Качка" и другие. У него было 15 альбомов. Последний из них, под названием "Разлука", вышел в 2016 году.

Осин не раз лечился от алкогольной зависимости. Дана Борисова рассказывала, что ему даже могли ампутировать руку: певец её сломал, но совсем не следил, и началось заражение. Осину уже было не на что жить и он планировал продать квартиру.