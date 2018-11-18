Жуткие подробности: тело Евгения Осина обнаружила его сестра
18 ноября 2018, 12:30
Артист сутки не выходил на связь, и тогда родственница решила съездить к нему домой, пишет Лайф.
Певец сутки не выходил на связь. Альбина приехала к нему в квартиру, открыла её своим ключом и увидела брата, лежащего на полу без сознания.
Как отмечает издание, женщине стало плохо и она попросила соседа вызвать скорую помощь.
Осин долгое время лечился от алкоголизма. На почве зависимости он чуть не лишился ноги, после того как сломал её и не стал проходить лечение.