Умер певец Евгений Осин
17 ноября 2018, 18:33
Советский и российский певец Евгений Осин умер на 55-м году жизни у себя дома в Москве. Как стало известно "Рен ТВ", приехавшие на вызов медики констатировали его смерть.
Известный певец Евгений Осин ушёл из жизни в результате остановки сердца. В этот момент он был дома.
Известность Осину принесли такие песни, как «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Качка» и другие. У него было 15 альбомов. Последний из них, под названием «Разлука», вышел в 2016 году.