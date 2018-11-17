Сб, 17.11.2018
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Умер певец Евгений Осин

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Евгений Осин.

ФОТО: официальный сайт Евгения Осина

Советский и российский певец Евгений Осин умер на 55-м году жизни у себя дома в Москве. Как стало известно "Рен ТВ", приехавшие на вызов медики констатировали его смерть.

Известный певец Евгений Осин ушёл из жизни в результате остановки сердца. В этот момент он был дома. 

Известность Осину принесли такие песни, как «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Качка» и другие. У него было 15 альбомов. Последний из них, под названием «Разлука», вышел в 2016 году.

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