Умер певец Евгений Осин

Известный певец Евгений Осин ушёл из жизни в результате остановки сердца. В этот момент он был дома.

Известность Осину принесли такие песни, как «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Качка» и другие. У него было 15 альбомов. Последний из них, под названием «Разлука», вышел в 2016 году.