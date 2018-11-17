Сб, 17.11.2018
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  • Фото: подросшая дочь Хабенского в балетной пачке произвела фурор

Фото: подросшая дочь Хабенского в балетной пачке произвела фурор

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Константин Хабенский

ФОТО: SCANPIX

Жена Константина Хабенского Ольга Литвинова показала фотографии подросшей дочери Александры. Фанаты актера от снимков пришли в восторг.

На обнародованном снимке Саша стоит в синей балетной пачке перед зеркалом. Наряд очень идет малышке.

Кадр произвел фурор. Поклонники пары растаяли от умиления. «Такая милота», «Мамина с папой радость. Прелестный ребенок!!! Пусть сбудутся у вас все мечты!» «Солнышко!», «Маленький цветочек», «Ох ты ж боже мой– фея Флорина чистой воды! В Большой так в Большой», – написали в комментариях к посту фанаты Хабенского.

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