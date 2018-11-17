Друг Игоря Талькова о предполагаемом убийце: «Он пистолет никогда не держал. Может, только водяной»

Изначально главным подозреваемым следствие считало охранника и возлюбленного певицы Азизы Игоря Малахова. Но сейчас, спустя почти тридцать лет, возникла новая версия, которую озвучила доверенное лицо жены певца Ирина Красильникова.

Она утверждает, что теперь, после поправок в законодательство, стало возможным довести дело до суда в отсутствие обвиняемого по делу, которым теперь официально является Валерий Шляфман, который, по ее мнению, переехал в Израиль, чтобы скрываться от следствия. Эту версию разделяет и адвокат Татьяны Тальковой.

«Поскольку он не является в органы следствия, зная о том, что подозревается, был объявлен в розыск. Он является лицом, находящимся в бегах, — утверждает адвокат Нина Аверина. — Я думаю, что он не приезжает в Россию по той причине, что боится быть осужденным и понести наказание».

Но с возобновлением расследования не согласны свидетели убийства Игоря Талькова. Его близкий друг певец Михаил Муромов выехал из Москвы в Петербург, как только узнал о покушении, но не успел застать Талькова в живых. Он утверждает, что сам лично несколько раз переодевал мертвого музыканта, видел пулевое отверстие и уверен, что в него стрелял не Шляфман.

Татьяна Талькова хочет докопаться до истины . ФОТО: Кадр из передачи

«Таня, жена, начала требовать, чтобы его переодели в казачий китель. Я переодел. Представляете, что такое переодевать закоченевшего человека! Тем более мне приходилось его в костюм запихивать, — вспоминал Муромов в программе «Выход в люди». — История со Шляфманом — это придумка. Он и пистолета-то в жизни не держал. Может, только водяной. Я переодевал Талькова три раза, я видел эту рану, стреляли снизу вверх».

Напомним, что по официальной версии вновь открытого дела выстрел был произведен сверху вниз, что указывает на причастность к убийству Шляфмана, а не Малахова, который в тот момент находился на полу. Муромов утверждает, что именно Малахов произвел случайный выстрел после того, как в суматохе и драке Тальков первым стал стрелять из газового пистолета, и уверен, что убийство было неумышленным.

Свою версию выдвинул и другой свидетель преступления продюсер Марк Рудинштейн. По его убеждению, Талькова убили по заказу продюсера Исмаила Таги-Заде, в фильме которого снимался певец и накануне премьеры уличил его в финансовых махинациях. Также Рудинштейн сказал, что жена Талькова приняла именно его версию.

«В день премьеры собрался весь цвет кинематографа. На сцену выбежал Тальков, упал на колени перед залом и попросил не смотреть картину, которую смонтировал «этот бандит». Это оскорбление было очень жестоким. Больше Таги-Заде не вернулся к продюсерству. Я его знал, он никого не прощал, — признался Рудинштейн. — Я тогда сказал Талькову: «Он тебя убьет!». На что он ответил: «Ну что мне теперь, прятаться?». В момент убийства я находился рядом с гримеркой. Я видел выстрел третьего человека, который находился между концертным залом и закулисьем. А Шляфман в это время отбивал Талькова от Малаховской группы, он не мог даже добраться до пистолета. Жена Талькова сейчас сказала, что она верит моей версии».