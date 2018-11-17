Друг Игоря Талькова о предполагаемом убийце: «Он пистолет никогда не держал. Может, только водяной»

На днях Следственный комитет РФ возобновил расследование по делу об убийстве Игоря Талькова. Главным подозреваемым в деле теперь считается бывший директор певца Валерий Шляфман. Но друзья музыканта не верят в официальную версию, передает StarHit.
Изначально главным подозреваемым следствие считало охранника и возлюбленного певицы Азизы Игоря Малахова. Но сейчас, спустя почти тридцать лет, возникла новая версия, которую озвучила доверенное лицо жены певца Ирина Красильникова.
Она утверждает, что теперь, после поправок в законодательство, стало возможным довести дело до суда в отсутствие обвиняемого по делу, которым теперь официально является Валерий Шляфман, который, по ее мнению, переехал в Израиль, чтобы скрываться от следствия. Эту версию разделяет и адвокат Татьяны Тальковой.
«Поскольку он не является в органы следствия, зная о том, что подозревается, был объявлен в розыск. Он является лицом, находящимся в бегах, — утверждает адвокат Нина Аверина. — Я думаю, что он не приезжает в Россию по той причине, что боится быть осужденным и понести наказание».
Но с возобновлением расследования не согласны свидетели убийства Игоря Талькова. Его близкий друг певец Михаил Муромов выехал из Москвы в Петербург, как только узнал о покушении, но не успел застать Талькова в живых. Он утверждает, что сам лично несколько раз переодевал мертвого музыканта, видел пулевое отверстие и уверен, что в него стрелял не Шляфман.
«Таня, жена, начала требовать, чтобы его переодели в казачий китель. Я переодел. Представляете, что такое переодевать закоченевшего человека! Тем более мне приходилось его в костюм запихивать, — вспоминал Муромов в программе «Выход в люди». — История со Шляфманом — это придумка. Он и пистолета-то в жизни не держал. Может, только водяной. Я переодевал Талькова три раза, я видел эту рану, стреляли снизу вверх».
Напомним, что по официальной версии вновь открытого дела выстрел был произведен сверху вниз, что указывает на причастность к убийству Шляфмана, а не Малахова, который в тот момент находился на полу. Муромов утверждает, что именно Малахов произвел случайный выстрел после того, как в суматохе и драке Тальков первым стал стрелять из газового пистолета, и уверен, что убийство было неумышленным.
Свою версию выдвинул и другой свидетель преступления продюсер Марк Рудинштейн. По его убеждению, Талькова убили по заказу продюсера Исмаила Таги-Заде, в фильме которого снимался певец и накануне премьеры уличил его в финансовых махинациях. Также Рудинштейн сказал, что жена Талькова приняла именно его версию.
«В день премьеры собрался весь цвет кинематографа. На сцену выбежал Тальков, упал на колени перед залом и попросил не смотреть картину, которую смонтировал «этот бандит». Это оскорбление было очень жестоким. Больше Таги-Заде не вернулся к продюсерству. Я его знал, он никого не прощал, — признался Рудинштейн. — Я тогда сказал Талькову: «Он тебя убьет!». На что он ответил: «Ну что мне теперь, прятаться?». В момент убийства я находился рядом с гримеркой. Я видел выстрел третьего человека, который находился между концертным залом и закулисьем. А Шляфман в это время отбивал Талькова от Малаховской группы, он не мог даже добраться до пистолета. Жена Талькова сейчас сказала, что она верит моей версии».
Напомним, что смерть Игоря Талькова считается одной из самых загадочных трагедий 90-х. Его убили в октябре 1991 года на концерте в Петербурге, где он так и не успел выступить.