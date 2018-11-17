«Совал мне грязный тапок»: в эфире «Дома-2» показали попытку изнасилования

Дима без причины начал поднимать руку на хрупкую блондинку. Ряска в подробностях описала произошедшее.

«Он швырял меня в бассейн, заламывал руки и ноги, совал грязный тапок мне в рот, бил скакалкой… Это был настоящий ад» – призналась Оксана.

Несмотря на столь дикое отношение, девушка пыталась дать Диме шанс. До последнего участница телестройки надеялась, что у них может что-то получиться. Но на доброту девушки мужчина ответил попыткой изнасилования.

«Недавно его позвала в комнату на разговор. И что вы думаете, там он начал срывать с меня одежду, душить, заламывать мне руки… Еще вытаскивал свой «арбузный хвостик»», – рассказала порталу «Дом2Life» потрясенная Ряска.