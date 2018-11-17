«Совал мне грязный тапок»: в эфире «Дома-2» показали попытку изнасилования

Звезда «Дома-2» Оксана Ряска рассказала о зверствах, которые происходят на проекте. Новый возлюбленный девушки Дима Меленевский уже несколько дней подряд безжалостно издевается над ней, передают Dni.
Дима без причины начал поднимать руку на хрупкую блондинку. Ряска в подробностях описала произошедшее.
«Он швырял меня в бассейн, заламывал руки и ноги, совал грязный тапок мне в рот, бил скакалкой… Это был настоящий ад» – призналась Оксана.
Несмотря на столь дикое отношение, девушка пыталась дать Диме шанс. До последнего участница телестройки надеялась, что у них может что-то получиться. Но на доброту девушки мужчина ответил попыткой изнасилования.
«Недавно его позвала в комнату на разговор. И что вы думаете, там он начал срывать с меня одежду, душить, заламывать мне руки… Еще вытаскивал свой «арбузный хвостик»», – рассказала порталу «Дом2Life» потрясенная Ряска.
Блондинка пыталась вырваться. «Но просто была не в силах… Он весит 120 килограммов! Лучше я буду одна, чем с этим ничтожеством», – заявила Оксана, отметив, что Диму не остановили даже камеры. Позже этот эпизод показали на всю страну в эфире «Дома-2».