Петросян с шиком отметил развод со Степаненко

Как отмечал адвокат Сергей Жорин, решение о разводе и спор о разделе имущества будут рассматриваться отдельно. Бывшим супругам предстоит разделить недвижимость, счета и культурные ценности.

Петросян и Степаненко были женаты более тридцати лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко.

Она назвала развод «житейским делом» и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.

Артисты пытались договориться, но не смогли самостоятельно поделить имущество — одна из квартир пары в центре Москвы стоит почти столько же, как и все остальное имущество, но никто из супругов не готов оставить ее себе. На спорные объекты наложили арест, чтобы Петросян или Степаненко не попытались продать их до решения суда.

После долгих препирательств суд развел юмористов. Оба пока не комментируют произошедшее, однако некоторые детали всплыли в Сети. Петросян начал отмечать развод еще накануне судьбоносного заседания. Евгений Ваганович порадовал себя необычным способом.

Юморист устроил себе шикарную фотосессию в центре столицы. Фотограф целый день снимал каждый шаг Петросяна, а кто-то из окружения Евгения Вагановича тут же выкладывал кадры в Instagram.

Петросян позировал профессиональным фотографам то на набережной Москвы-реки, то у фасадов исторических зданий. Особо хорошо вышел снимок у Большого театра. Позже фотосессия перенеслась в офис Петросяна, где его сняли в любимом кабинете с коллекцией клоунов.