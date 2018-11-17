Кейт Миддлтон после расставания с принцем Уильямом ушла в запой

Кейт Миддлтон была глубоко несчастной, когда принц Уильям объявил, что их отношения зашли в тупик и им нужно взять паузу. После этого внук Елизаветы II отправился в путешествие с другом Гаем Пелли, пишут Dni.

О там как Уильям и Кейт провели «пробное расставание» рассказывается в книге «Герцогиня Кембриджская: как Кейт Миддлтон стала будущей королевой».

Автор романа утверждает, что после объявления Уильяма Кейт пришла в ярость. Больше всего ее задело, что принц вместе с другом отправились кататься на яхте, прихватив с собой несколько девушек. С тех пор Миддлтон терпеть не может Пелли.

Чтобы справиться с разлукой, Кейт собрала свои сумки и вернулась домой в Беркшир, где она провела лето со своей семьей. В то время как Уильям отсутствовал, Кейт общалась с друзьями и никому не говорила о ее отношениях с принцем.