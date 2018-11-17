Номер машины, на которой разбился Виктор Цой, продали за два миллиона

В последнее время участились случаи выставления на аукционах вещей, принадлежавших звездам. Так, в сентябре паспорт Виктора Цоя продали на торгах аукционного дома «Литфонд» за девять миллионов рублей. Накануне стало известно о еще одной вещи, принадлежавшей рокеру, которая ушла коллекционерам. Регистрационный знак автомобиля «Москвич-2141», на котором разбился Виктор Цой, продали на торгах за два миллиона рублей (26 500 евро). Номер Я 6832 ММ продали по стартовой цене, передает StarHit .

Известно, что житель Юрмалы случайно нашел регистрационный знак в своем гараже. Убедившись в том, что это часть автомобиля, на котором разбился музыкант 15 августа 1990 года, он выставил его на продажу. Помимо этого, на аукционе была продана доверенность на управление машиной — за 2,6 млн руб. Выставленное на торги свидетельство о смерти Виктора Цоя и рисунок на записке к рок-музыканту Вячеславу Бутусову пока не ушли с молотка.