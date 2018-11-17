Сб, 17.11.2018
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«Позвал в сарай»: Жириновский рассказал о первом секс-опыте с мальчиком

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Владимир Жириновский

ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

Российский политик регулярно выступает с провокационными высказываниями, в том числе на тему взаимоотношений полов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «КП» откровенно рассказал о первом сексуальном опыте в своей жизни. По словам политика, это произошло в юном возрасте с мальчиком в сарае. Однако это не был гомосексуальный опыт, а лишь онанизм, передает TopNews.

Как пояснил Жириновский, один соседский мальчик постарше позвал его в сарай, где предложил заняться онанизмом вместе. Однако тогда он не понимал, что делает, да и делать этого он не хотел.

«Мальчик соседский позвал меня в сарай. И заставил заниматься онанизмом. Я должен был ему помогать, а он мне. Мне ничего не хотелось», - рассказал Жириновский, подчеркнув, что в данном случае имело место подобие совращения старшим младшего, который не может сопротивляться более «опытному» товарищу.

На вопрос ведущей о возможности скрытого гомосексуализма после такого опыта, Жириновский заверил, что таковым не является.

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