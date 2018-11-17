Алена Шишкова оказалась под капельницей после празднования дня рождения

Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова часто делится с подписчиками подробностями личной жизни. Недавно она рассказывала поклонникам, что ей пришлось удалить зубы мудрости. Эту процедуру модель долго откладывала, но потом поняла, что медлить нельзя. После довольно болезненной процедуры она была вынуждена на протяжении некоторого времени ограничивать себя в питании.

И без того стройная Шишкова питалась исключительно смузи и соками, рецептами которых активно делилась в Instagram. Не успела Алена отойти от удаления зубов, как серьезно заболела. Правда, модель не стала озвучивать диагноза. Она лишь опубликовала в сторис видео и снимки, на которых изображена с ингалятором и под капельницей, которые Алена, по ее словам, терпеть не может. Ее подписчики предположили, что Шишкова подхватила бронхит или того хуже — пневмонию. Несмотря ни на что, Алена старается не унывать и на все происходящее смотрит с позитивом.