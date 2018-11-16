«Бабушка без нервов» проигнорировала Путина с ревизией в аптеке и стала мемом

Владимир Путин после совещания по проблемам лекарственного обеспечения в Санкт-Петербурге заехал в одну из местных аптек на ревизую для проверки наличия жизненно необходимых препаратов.

«Ну и что с того, что тут Путин?»: Президент и бабушка без нервов pic.twitter.com/EiUZQWAigr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 16, 2018

Зайдя в аптеку российский лидер пояснил цель своего визита дежурному провизору и попросил пригласить заведующую аптекой. Примечательно, что на момент посещения Путиным аптеки там находилась пожилая посетительница, которая даже не обратила внимание на пришедших. Этот факт не остался без внимания интернет-пользователей, которые принялись шутить по этому поводу.

Бабуля эта - человек, дня, конечно. pic.twitter.com/EWmiQSCFLM — La Russie parle (@Russia_calls) November 16, 2018

«Это телохранитель под прикрытием», «Теперь мы знаем ещё двух работников спецслужб Людмилу Ивановну и Ольгу Константиновну. И пенсионера ФСО ( бабушку)», «Бабушка Сталина видела», «По моему бабулька и не поняла что с ней рядом Президент», «Ей приказали не поворачиваться», - пишут юзеры.