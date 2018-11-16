Пт, 16.11.2018
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«Бабушка без нервов» проигнорировала Путина с ревизией в аптеке и стала мемом Смотрите видео!

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Владимир Путин и "бабушка без нервов" в аптеке.

ФОТО: SCANPIX

Президент России посетил обычную аптеку в Пушкине для проверки наличия лекарств в ней.

Владимир Путин после совещания по проблемам лекарственного обеспечения в Санкт-Петербурге заехал в одну из местных аптек на ревизую для проверки наличия жизненно необходимых препаратов.

Зайдя в аптеку российский лидер пояснил цель своего визита дежурному провизору и попросил пригласить заведующую аптекой. Примечательно, что на момент посещения Путиным аптеки там находилась пожилая посетительница, которая даже не обратила внимание на пришедших. Этот факт не остался без внимания интернет-пользователей, которые принялись шутить по этому поводу.

«Это телохранитель под прикрытием», «Теперь мы знаем ещё двух работников спецслужб Людмилу Ивановну и Ольгу Константиновну. И пенсионера ФСО ( бабушку)», «Бабушка Сталина видела», «По моему бабулька и не поняла что с ней рядом Президент», «Ей приказали не поворачиваться», - пишут юзеры.

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