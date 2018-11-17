Специалисты сделали важное предупреждение для владельцев посудомоечных машин

Там температура скачет от очень высокой до очень низкой, меняется кислотно-щелочной баланс, имеются моющие средства, и высока концентрация солей. Такие факторы подходит только для определенных бактерий и грибков. А каких именно, ученые выяснили, когда получили образцы микроорганизмов из более чем двадцати посудомоечных машин, пишет 7d.org.ua .

Оказалось, что самые распространенные обитатели посудомоечных машин – бактерии Pseudomonas, Escherichia и Acinetobacter. В целом они безвредны. Также обнаружились грибки Candida, Cryptococcus и Rhodotorula. Тем, кто беспокоится о своем здоровье и исправности посудомойки, специалисты советуют при любой малейшей неисправности менять запчасти для посудомоечных машин, чтобы механизм служил дольше. Также не следует открывать дверцу машинки сразу после завершения цикла, и всегда насухо протирать резиновую прокладку. Тогда техника будет безопасна и будет приносить только радость и пользу для человека.