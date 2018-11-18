Винокур попал под суд из-за долгов

Фигуранты судебного дела – 15 дольщиков, в списке которых – и имя Владимира Винокура. Иск против юмориста и его соседей подала управляющая компания "Жилищник района Арбат" – из-за систематической неуплаты денег за коммунальные услуги, пишут Dni.ru.

Как сообщается, долг возник из-за подвала, за отопление и освещение которого собственники элитной московской недвижимости отказывались платить. К настоящему времени за артистом числится задолженность в 1,65 миллиона рублей.

Разбирательства коммунальщиков с собственниками арбатских квартир начались еще в конце сентября этого года. А в ноябре последовал новый иск от "Жилищника". На 29 ноября назначена беседа по делу. Намерен ли явиться на нее Винокур – неизвестно.

Владимир Винокур владеет несколькими квартирами на Арбате. В одной из них проживает сам с женой, в другой – его дочь Анастасия. В соседнем доме – еще одна квартира: ее хозяйкой была мать артиста, она скончалась в августе. Винокур признается, что тяжело переживает смерть мамы. Он часто наведывается в ее комнату, чтобы поразмышлять о жизни.