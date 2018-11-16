Пт, 16.11.2018
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Рецепты шести лучших коктейлей с водкой

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Фото иллюстративное

ФОТО: Benis Arapovic / PantherMedia / Benis Arapovic

На приготовление этих коктейлей уйдет всего несколько минут, зато сколько удовольствия!

Кровавая Мэри

"Кровавая Мэри"

ФОТО: Maxim Tatarinov / PantherMedia / Maxim Tatarinov

 Вам понадобится:

    кубики льда – 200 г

    сок томатный – 125 мл

    сок лимонный – 1 ст. л.

    водка – 50 мл

    херес – 25 мл

    соус вустерский – ¼ ч. л.

    соль – щепотка

    перец черный молотый – по вкусу

    семена фенхеля – несколько штук

    сельдерей – 1 стебель

    лимон – 1 долька (для украшения)

    помидор черри – 1 шт.

Как готовить

В шейкер всыпать кубики льда, влить соки (томатный и лимонный), водку и херес. Посолить, поперчить, добавить вустерский соус и фенхель. Хорошенько перемешать и процедить в высокий стакан. Для украшения использовать стебель сельдерея, помидорку черри и дольку лимона, пишет Justcoolidea.ru.

Отвертка

Коктейль "Отвертка"

ФОТО: Ivan Mateev / PantherMedia / Ivan Mateev

Вам понадобится:

    апельсин крупный – 1 шт.

    мандарин – 1 шт.

    кубики льда – 200 г

    водка – 50 мл

    ангостура – несколько капель

    апельсин – 1 долька

Как готовить

Из апельсина и мандарина выжать сок в высокий стакан, добавить кубики льда и влить водку. Аккуратно перемешать, добавить несколько капель ангостуры и по желанию украсить дольку апельсина.

Яблочный мартини

"Яблочный мартини"

ФОТО: Gabe Palmer / PantherMedia / Gabe Palmer

 Вам понадобится:

    водка – 50 мл

    сок яблочный с мякотью – 50 мл

    сок лимонный – 1 ч. л.

    сироп кленовый – 1 ч. л.

    лед дробленый – 100 г

    яблоко – 1 долька

Как готовить

Влить в шейкер водку, соки (яблочный и лимонный) и кленовый сироп. Всыпать дробленый лед до самого верха и хорошенько встряхнуть, чтобы коктейль охладился. Взять бокал для мартини, процедить в него смесь и по желанию украсить долькой яблока.

Московский мул

"Московский мул"

ФОТО: Ulrich Schade / PantherMedia / Ulrich Schade

Вам понадобится:

    водка – 50 мл

    лед дробленый – 200 г

    пиво имбирное – 10 мл

    имбирь – 2-3 кусочка

    лайм – 1 долька (для украшения)

    мята – 1 веточка

Как готовить

Вам понадобится медная кружка или металлический стакан. Вначале в нее вливают водку, затем на три четверти заполняют дробленым льдом, вливают имбирное пиво и после этого аккуратно перемешивают. Для украшения используют дольки имбиря, лайма и веточку мяты.

Космополитен

"Космополитан"

ФОТО: Ivan Mateev / PantherMedia / Ivan Mateev

Вам понадобится:

    водка цитрусовая – 50 мл

    ликер апельсиновый – 1 ст. л.

    сок лайма – 1 ст. л.

    сок клюквенный – 50 мл

    кубики льда – 200 г

    долька лайма – для украшения

Как готовить

В шейкер влить водку, апельсиновый ликер, соки лаймовый и клюквенный, всыпать кубики льда и перемешать. Взять бокал для мартини, процедить в него коктейль и украсить долькой лайма.

Белый русский

"Белый русский"

ФОТО: Cseh Ioan / PantherMedia / Cseh Ioan

Вам понадобится:

    кубики льда – 150 г

    водка – 50 мл

    ликер кофейный – 25 мл

    сливки – 1 ст. л.

Как готовить

В толстостенный стеклянный стакан всыпать кубики льда и влить водку, кофейный ликер и сливки. Хорошенько перемешать, пока коктейль не станет холодным.

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