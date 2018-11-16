Рецепты шести лучших коктейлей с водкой

На приготовление этих коктейлей уйдет всего несколько минут, зато сколько удовольствия!
Кровавая Мэри
Вам понадобится:
кубики льда – 200 г
сок томатный – 125 мл
сок лимонный – 1 ст. л.
водка – 50 мл
херес – 25 мл
соус вустерский – ¼ ч. л.
соль – щепотка
перец черный молотый – по вкусу
семена фенхеля – несколько штук
сельдерей – 1 стебель
лимон – 1 долька (для украшения)
помидор черри – 1 шт.
Как готовить
В шейкер всыпать кубики льда, влить соки (томатный и лимонный), водку и херес. Посолить, поперчить, добавить вустерский соус и фенхель. Хорошенько перемешать и процедить в высокий стакан. Для украшения использовать стебель сельдерея, помидорку черри и дольку лимона, пишет Justcoolidea.ru.
Отвертка
Вам понадобится:
апельсин крупный – 1 шт.
мандарин – 1 шт.
кубики льда – 200 г
водка – 50 мл
ангостура – несколько капель
апельсин – 1 долька
Как готовить
Из апельсина и мандарина выжать сок в высокий стакан, добавить кубики льда и влить водку. Аккуратно перемешать, добавить несколько капель ангостуры и по желанию украсить дольку апельсина.
Яблочный мартини
Вам понадобится:
водка – 50 мл
сок яблочный с мякотью – 50 мл
сок лимонный – 1 ч. л.
сироп кленовый – 1 ч. л.
лед дробленый – 100 г
яблоко – 1 долька
Как готовить
Влить в шейкер водку, соки (яблочный и лимонный) и кленовый сироп. Всыпать дробленый лед до самого верха и хорошенько встряхнуть, чтобы коктейль охладился. Взять бокал для мартини, процедить в него смесь и по желанию украсить долькой яблока.
Московский мул
Вам понадобится:
водка – 50 мл
лед дробленый – 200 г
пиво имбирное – 10 мл
имбирь – 2-3 кусочка
лайм – 1 долька (для украшения)
мята – 1 веточка
Как готовить
Вам понадобится медная кружка или металлический стакан. Вначале в нее вливают водку, затем на три четверти заполняют дробленым льдом, вливают имбирное пиво и после этого аккуратно перемешивают. Для украшения используют дольки имбиря, лайма и веточку мяты.
Космополитен
Вам понадобится:
водка цитрусовая – 50 мл
ликер апельсиновый – 1 ст. л.
сок лайма – 1 ст. л.
сок клюквенный – 50 мл
кубики льда – 200 г
долька лайма – для украшения
Как готовить
В шейкер влить водку, апельсиновый ликер, соки лаймовый и клюквенный, всыпать кубики льда и перемешать. Взять бокал для мартини, процедить в него коктейль и украсить долькой лайма.
Белый русский
Вам понадобится:
кубики льда – 150 г
водка – 50 мл
ликер кофейный – 25 мл
сливки – 1 ст. л.
Как готовить
В толстостенный стеклянный стакан всыпать кубики льда и влить водку, кофейный ликер и сливки. Хорошенько перемешать, пока коктейль не станет холодным.