Рецепты шести лучших коктейлей с водкой

Кровавая Мэри

"Кровавая Мэри" ФОТО: Maxim Tatarinov / PantherMedia / Maxim Tatarinov

Вам понадобится:

кубики льда – 200 г

сок томатный – 125 мл

сок лимонный – 1 ст. л.

водка – 50 мл

херес – 25 мл

соус вустерский – ¼ ч. л.

соль – щепотка

перец черный молотый – по вкусу

семена фенхеля – несколько штук

сельдерей – 1 стебель

лимон – 1 долька (для украшения)

помидор черри – 1 шт.

Как готовить

В шейкер всыпать кубики льда, влить соки (томатный и лимонный), водку и херес. Посолить, поперчить, добавить вустерский соус и фенхель. Хорошенько перемешать и процедить в высокий стакан. Для украшения использовать стебель сельдерея, помидорку черри и дольку лимона, пишет Justcoolidea.ru.

Отвертка

Коктейль "Отвертка" ФОТО: Ivan Mateev / PantherMedia / Ivan Mateev

Вам понадобится:

апельсин крупный – 1 шт.

мандарин – 1 шт.

кубики льда – 200 г

водка – 50 мл

ангостура – несколько капель

апельсин – 1 долька

Как готовить

Из апельсина и мандарина выжать сок в высокий стакан, добавить кубики льда и влить водку. Аккуратно перемешать, добавить несколько капель ангостуры и по желанию украсить дольку апельсина.

Яблочный мартини

"Яблочный мартини" ФОТО: Gabe Palmer / PantherMedia / Gabe Palmer

Вам понадобится:

водка – 50 мл

сок яблочный с мякотью – 50 мл

сок лимонный – 1 ч. л.

сироп кленовый – 1 ч. л.

лед дробленый – 100 г

яблоко – 1 долька

Как готовить

Влить в шейкер водку, соки (яблочный и лимонный) и кленовый сироп. Всыпать дробленый лед до самого верха и хорошенько встряхнуть, чтобы коктейль охладился. Взять бокал для мартини, процедить в него смесь и по желанию украсить долькой яблока.

Московский мул

"Московский мул" ФОТО: Ulrich Schade / PantherMedia / Ulrich Schade

Вам понадобится:

водка – 50 мл

лед дробленый – 200 г

пиво имбирное – 10 мл

имбирь – 2-3 кусочка

лайм – 1 долька (для украшения)

мята – 1 веточка

Как готовить

Вам понадобится медная кружка или металлический стакан. Вначале в нее вливают водку, затем на три четверти заполняют дробленым льдом, вливают имбирное пиво и после этого аккуратно перемешивают. Для украшения используют дольки имбиря, лайма и веточку мяты.

Космополитен

"Космополитан" ФОТО: Ivan Mateev / PantherMedia / Ivan Mateev

Вам понадобится:

водка цитрусовая – 50 мл

ликер апельсиновый – 1 ст. л.

сок лайма – 1 ст. л.

сок клюквенный – 50 мл

кубики льда – 200 г

долька лайма – для украшения

Как готовить

В шейкер влить водку, апельсиновый ликер, соки лаймовый и клюквенный, всыпать кубики льда и перемешать. Взять бокал для мартини, процедить в него коктейль и украсить долькой лайма.

Белый русский

"Белый русский" ФОТО: Cseh Ioan / PantherMedia / Cseh Ioan

Вам понадобится:

кубики льда – 150 г

водка – 50 мл

ликер кофейный – 25 мл

сливки – 1 ст. л.

Как готовить