Пт, 16.11.2018
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  • Певец Стиг Ряста со своей сексуальной женой на мосту в Ласнамяэ занимаются попрошайничеством (ФОТО)

Певец Стиг Ряста со своей сексуальной женой на мосту в Ласнамяэ занимаются попрошайничеством (ФОТО)

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Rakvere linna päevade raames toimus täna Stig Rästa kontsert linnavalitsuse hoone õuel.

ФОТО: Marianne Loorents

На что только не пойдут отечественные звезды, чтобы привлечь к себе внимание!? Вчера певец Юри Поотсманн прикинулся в Instagram, что находится на озере Харку и в осенний холод полез в озеро. Хотя, на самом деле, был где-то в Индонезии. 

Теперь Стиг Ряста собирает лайки, опубликовав снимок, сделанный на мосту в Ласнамяэ: на фотографии артист вместе со своей женой Карин Ряста в одежде а-ля «советские гопники». Судя по подписи, стоят они там не просто так. «Ах, просто так стоим здесь на мосту, ищем, у кого отжать денег, чтобы пингвина купить», - написано под фотографией. 

Как вам такое чувство юмора? Смотрите сами! 

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