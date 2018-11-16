Певец Стиг Ряста со своей сексуальной женой на мосту в Ласнамяэ занимаются попрошайничеством (ФОТО)

Теперь Стиг Ряста собирает лайки, опубликовав снимок, сделанный на мосту в Ласнамяэ: на фотографии артист вместе со своей женой Карин Ряста в одежде а-ля «советские гопники». Судя по подписи, стоят они там не просто так. «Ах, просто так стоим здесь на мосту, ищем, у кого отжать денег, чтобы пингвина купить», - написано под фотографией.