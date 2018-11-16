Певец Стиг Ряста со своей сексуальной женой на мосту в Ласнамяэ занимаются попрошайничеством (ФОТО)

16 ноября 2018, 20:50
На что только не пойдут отечественные звезды, чтобы привлечь к себе внимание!? Вчера певец Юри Поотсманн прикинулся в Instagram, что находится на озере Харку и в осенний холод полез в озеро. Хотя, на самом деле, был где-то в Индонезии.
Теперь Стиг Ряста собирает лайки, опубликовав снимок, сделанный на мосту в Ласнамяэ: на фотографии артист вместе со своей женой Карин Ряста в одежде а-ля «советские гопники». Судя по подписи, стоят они там не просто так. «Ах, просто так стоим здесь на мосту, ищем, у кого отжать денег, чтобы пингвина купить», - написано под фотографией.
Как вам такое чувство юмора? Смотрите сами!