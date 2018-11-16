Скандальный музыкант и блогер Сергей Крутихин показал подросшего сына: большой пупс! (ФОТО)
16 ноября 2018, 20:28
Музыкант Сергей Крутихин уже давно вышел за рамки одной лишь музыки. В последние годы он стал и блогером, на которого подписаны несколько тысяч поклонников.
«13 лет назад родился маленький пупсик и превратился в большого пупса! С днем рождения, сын!!!» - написал Сергей Крутихин на странице в Facebook.
Напомним, что музыкант долгое время занимался группой «Мэй Дэй», которая не так давно завершила свое существование. Сейчас у мужчины новый музыкальный проект, о деятельности которого можно почитать на Facebook-странице Сергея Крутихина.