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Скандальный музыкант и блогер Сергей Крутихин показал подросшего сына: большой пупс! (ФОТО)

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Сергей Крутихин

ФОТО: личный архив

Музыкант Сергей Крутихин уже давно вышел за рамки одной лишь музыки. В последние годы он стал и блогером, на которого подписаны несколько тысяч поклонников. 

«13 лет назад родился маленький пупсик и превратился в большого пупса! С днем рождения, сын!!!» - написал Сергей Крутихин на странице в Facebook. 

Напомним, что музыкант долгое время занимался группой «Мэй Дэй», которая не так давно завершила свое существование. Сейчас у мужчины новый музыкальный проект, о деятельности которого можно почитать на Facebook-странице Сергея Крутихина. 

ФОТО: Facebook Сергея Крутихина

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