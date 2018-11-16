Актер «Физрука» попал в больницу после ссоры с женой

Актера популярного российского сериала «Физрук» - Юрия Катаева - экстренно госпитализировали с ножевым ранением, которое он получил во время перепалки с собственной женой, пишет Eg.ru.

По данным РЕН-ТВ, ссора между супругами произошла в Москве на улице Маломосковская. Во время выяснения отношений жена 34-летнего актера ударила его ножом в плечо.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, а также причины конфликта.