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  • Актер «Физрука» попал в больницу после ссоры с женой

Актер «Физрука» попал в больницу после ссоры с женой

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Юрий Катаев

ФОТО: kino-teatr.ru

Он ранен в плечо.

Актера популярного российского сериала «Физрук» - Юрия Катаева - экстренно госпитализировали с ножевым ранением, которое он получил во время перепалки с собственной женой, пишет Eg.ru.

По данным РЕН-ТВ, ссора между супругами произошла в Москве на улице Маломосковская. Во время выяснения отношений жена 34-летнего актера ударила его ножом в плечо.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, а также причины конфликта.

Юрий Катаев знаком российскому зрителю по ролям в сериалах «Физрук», «Москва. Три вокзала» и «Карпов».

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