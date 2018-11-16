Мужчины, вскрикивайте во время оргазма, или 40 золотых правил секса

Хочешь, чтобы она рассказала про фантастическую ночь с тобой всем своим подружкам? Ну или хотя бы не рассказывала им про фантастически кошмарную ночь с тобой... Читай этот полезный материал!
01
Даже при минимуме усилий можно сделать так, чтобы у нее осталось ощущение по-настоящему безумного секса. Заранее подтащи к постели какой-нибудь хлипкий столик и расставь на нем наиболее ненавистные тебе керамические и стеклянные изделия. Теперь остается лишь в подходящий момент яростно пихнуть столик, чтобы все эти кружки в виде коровы с ручкой и пепельницы «Привет из солнечного Красноярска» громко превратились в кучу осколков. Как и положено охваченному страстью самцу, ты не обратишь на эту катастрофу ни малейшего внимания, пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.
02
Лубрикант нужно наносить на пенис, а не запихивать его во влагалище. И вообще лучше делать это по возможности незаметно.
03
Если вы находитесь на публике, а тебе хочется выразить всю полноту своих чувств, поднеси руку девушки к своим губам и просунь ненадолго язык в щель между ее ладонью и большим пальцем. Внимание: это суперинтимное действо уместно лишь по отношению к женщине, с которой у вас уже был секс.
04
Ни в коем случае не выкручивай ее соски. Ей это гарантированно не понравится.
05
Перед тем как заняться непосредственно сексом, хороший тон рекомендует сперва долго ласкать девушку пальцами, языком и кончиком пениса. Сколько времени это должно занять? Примерно пару сотен лет. Может быть, немножко больше.
06
Перед оральным сексом нужно как следует вымыть то, что ты собираешься предложить своей партнерше. Особенно если на нем еще остался лубрикант.
07
Поноси ее на руках по комнате — женщины обожают это. Так они себя ощущают нежными, хрупкими существами, находящимися под надежной защитой сильных мужских рук.
08
Если девушка очень полная, не пытайся взять ее на руки, даже если в спортзале ты без особых проблем управляешься с весом в два раза больше. Полные девушки не приучены к такому обращению — она не умилится, она завизжит от тоскливого ужаса.
09
Кстати, о полных девушках. Не надо лгать, уверяя, что она худая. Она и сама прекрасно знает, какая она худая, и догадывается, что и тебе вряд ли нужны срочные услуги офтальмолога. Лучше напирай на то, как ты заводишься от обилия изгибов и форм, употребляя слова «роскошная», «настоящая» и «ух!». Так она пусть и занесет тебя мысленно в разряд извращенцев, зато перестанет застенчиво прятаться под простыней.
10
Сложный, но эффективнейший способ раздразнить женщину: одной рукой прижми ее к стене (но без излишнего напора), другой расстегни все, что расстегивается, и отодвинь все, что мешает. Все это время молча смотри девушке в глаза, лаская ее тело пальцами.
11
Ноги! Целуй ноги! Покусывай их, облизывай и массируй. Непонятно, зачем в женские ступни напихано столько чувствительных сенсоров, но грех такому богатству пропадать без дела.
12
Если во время куннилингуса тебе в рот попал волосок, сделай так, чтобы она не увидела, как ты его выискиваешь и выплевываешь.
13
Легкое покусывание и посасывание мочек ушей возбуждает почти всех женщин. Жизнерадостное запихивание мокрого языка в ухо расхолаживает 90 процентов из них.
14
Предупреждай ее, когда дело близится к завершению, чтобы она была морально готова к тому, что такое счастье не может длиться вечно, оторвалась от просмотра канала «Дискавери» и в последний раз тоже попыталась прийти к какому-нибудь результату.
15
Секс начнется примерно через 22 минуты после того, как ты — исключительно из человеколюбивых чувств — предложишь сделать уставшей на работе бедняжке массаж головы, спины и плеч.
16
Женщины ценят, когда мужчины умеют делать им хорошо, пользуясь не только природными данными, но и достижениями науки. Но никогда не доставай из тумбочки вибратор без коробки: если мужчинами женщины еще худо-бедно умеют делиться, то на лишенный девственности вибратор она будет глядеть содрогаясь от отвращения.
17
Очень важно правильное освещение в спальне: оранжевые и розовые тона куда предпочтительнее зеленых и синих. Первые окрашивают кожу в приятные жизнерадостные тона, маскируя мелкие дефекты, в то время как вторые — большие специалисты в том, чтобы превращать безукоризненных красавиц в анемичных, покрытых подозрительными пятнами существ.
18
А если у тебя есть исключительно плотные шторы, можно иногда устраивать секс в полной темноте. В кромешной, беспросветной и поглощающей темноте, чтобы даже смутных силуэтов партнеров не было видно. Ты не представляешь, как это раскрепощает женщин.
19
Пощекочи ее. Ущипни за попу. Спровоцируй, чтобы она шмякнула тебя по башке подушкой. Возня в стиле «нам по восемь лет» иногда бывает лучшей предварительной игрой.
20
У нее опять болит голова и она устала? Попробуй метод, которым поделилась с нами в письме одна из читательниц: «И что, вы думаете, он сделал? Он распечатал на принтере одну из моих фотографий с юга, разделся, лег рядом и принялся демонстративно мастурбировать, глядя на мой портрет! Я сперва возмутилась, потом расхохоталась, а потом не выдержала и присоединилась». Правда, есть подозрение, что этот фокус из тех, которые срабатывают только один раз.
21
Если какая-нибудь из поз, почерпнутых в сексуальном справочнике, оказывается совершенно невыполнимой, не спеши винить авторов в наследственном идиотизме. Люди не похожи друг на друга: бывают разные углы эрекции и по-разному расположенные входы во влагалище, так что каждой паре стоит экспериментировать и выбирать наиболее подходящие именно для них комбинации.
22
Если у твоего пениса есть ласковое имя, пусть твоя партнерша так никогда об этом и не узнает.
23
Медвежья шкура на полу в спальне — вещь незаменимая. Ворсинки меха, контактируя с сенсорами в женской коже, творят чудеса. Оленьи коврики или овчинные флокати* подойдут для этих целей меньше. Нужен именно мех, причем достаточно длинный и густой. (Но даже не пытайся уговорить девушку заняться этим на ее норковой шубке.)
24
Идеальный диалог после ее классического кошмарного вопроса «О чем ты сейчас думаешь?» звучит так:
— О тебе.
— Да?! И что именно?
— О том, что ты — чудо.
После этого драматического признания она почувствует, что пришло время сентиментально помолчать. Тут ты можешь воспользоваться паузой и по-быстрому подло уснуть.
25
У тебя было по одной женщине на каждый год твоей половозрелой жизни. Первый раз у тебя случился секс в семнадцать лет с девушкой, которая была немного старше тебя. Влюблен ты был один раз, и довольно сильно, но в конце концов вы поняли, что вы слишком разные люди. Это та версия твоей сексуальной жизни, которая устроит большинство женщин и ответит сразу на все их вопросы:
нет, он не сексуальный маньяк;
без странностей;
способен на настоящее чувство;
сейчас совершенно свободен.
26
Чередуй быстрый темп с медленным. Чтобы у партнерши не возникло посторонних ассоциаций ни с отбойным молотком, ни с умирающим лебедем.
27
Чем больше женщина движется в постели, тем слабее она что-то чувствует. Нейроны отвлекаются на всякие дополнительные ощущения типа напряжения в пояснице или на работу мышц. Зато инициативные дамы быстрее доходят до оргазма, так как, проявляя активность, девушка лучше управляет ситуацией и делает именно то, что ей надо.
28
Женские фантазии во время секса гораздо более сюжетны, чем мужские. Если нам в этот момент часто грезится чисто механический сюжет полового акта, то женщины успевают порой придумать целую историю, включающую декорации, второстепенных персонажей, пейзажи, диалоги, расцветку твоего скафандра и имена всех двенадцати детей, которые у вас с ней родились.
29
О скором наступлении оргазма у партнерши ты можешь догадаться по следующим признакам: у многих женщин в этот момент резко краснеют лоб, щеки и грудь.
30
Самой лучшей позой для начала секса является классическая миссионерская, так как в это время партнеры могут целоваться, глядеть друг другу в глаза и вообще высоко вздымать знамя интимности. Лучшая поза для окончания — «догги-стайл», так как именно в ней женщины чаще всего достигают кульминации. Все прочие варианты уместно будет разместить посередине.
31
Если после окончания процесса выяснится, что презерватив не выдержал натиска страсти, а юное создание растерянно хлопает глазами и явно не соображает, что делать, срочно тащи девушку в ванную, сними рассекатель воды с душа и, смазав шланг на всякий случай лубрикантом, введи его сантиметров на десять вглубь ее тела. Вода при этом должна быть достаточно горячей, но не обжигающей. Этому занятию можно посвятить минут пять. От возможной инфекции оно не спасет, зато сперматозоидам будет гораздо менее комфортно: они начинают разрушаться при температуре 44 градуса. Кроме того, сильная струя воды удалит обрывки латекса, которые могли остаться внутри и стать в дальнейшем причиной воспаления. Хочешь показать себя совсем уж джентльменом? Съезди в ночную аптеку и купи таблетки или свечи, предохраняющие от зачатия уже после коитуса, — например, постинор или овидон. Но учти, что этими препаратами злоупотреблять не стоит: они подходят лишь для исключительных случаев. Врачи не рекомендуют использовать их чаще раза в месяц.
32
В отличие от женщины, мужчине во время секса в постели желательно быть совершенно голым, за исключением тех случаев, когда вы играете, к примеру, в эскимоса и белую медведицу. Майки, пижамы, халаты и особенно носки не добавляют тебе сексуальности.
33
Заведи ее руки вверх за голову и зажми их вместе в запястьях. Это властное движение вызывает у женщин прилив сексуальной покорности, и против него не станет протестовать даже та консерваторша, которая возмутится при одном упоминании о наручниках.
34
Хотя обычно женщин больше возбуждают легкие прикосновения, чем энергичное стискивание, не надо совсем уж рафинироваться: во время самого секса сильное и энергичное сжимание ее ягодиц, шеи сзади или талии понравится ей больше, чем деликатное щекотание этих областей.
35
Внутренняя поверхность ее бедер в два раза чувствительнее, чем внешняя, поэтому если вторую можно и ущипнуть, и сжать, то с первой нужно быть особо деликатным.
36
Что можно делать с сосками: дуть на них, лизать, очень легко покусывать, сосать (причем даже весьма энергично). Что нельзя: тянуть пальцами вверх, щипать, тереться об них плохо выбритой щекой.
37
Если за ночь ты повторишь выражение «моя маленькая девочка» больше двух раз, она заподозрит, что ты тайный педофил или начнет называть тебя в отместку «папочкой».
38
Если ты случайно назвал ее именем своей бывшей — это катастрофа. Не замалчивай своей ошибки, не пытайся быстро продолжить: «Эльвира… Эльвира была ничто по сравнению с тобой, Катенька». Не стесняйся попросить прощения и честно скажи, что ты совсем перестал контактировать с реальностью (от возбуждения, конечно) и твой язык просто выдал стандартный набор позывных, в то время как мозг парил в сияющих вершинах. На самом деле женщины — существа гораздо более восприимчивые к логическим объяснениям, чем мы про них думаем.
39
Женщинам тоже нравится, когда мужчины стонут или даже вскрикивают в момент оргазма. Это не тот случай, когда стоит демонстрировать свою железную выдержку.
40
Никогда не говори, что ты стал таким потрясающим любовником благодаря чтению мужских журналов. Это у тебя врожденное, понятно?