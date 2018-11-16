Мужчины, вскрикивайте во время оргазма, или 40 золотых правил секса

24

Идеальный диалог после ее классического кошмарного вопроса «О чем ты сейчас думаешь?» звучит так:

— О тебе.

— Да?! И что именно?

— О том, что ты — чудо.

После этого драматического признания она почувствует, что пришло время сентиментально помолчать. Тут ты можешь воспользоваться паузой и по-быстрому подло уснуть.

25

У тебя было по одной женщине на каждый год твоей половозрелой жизни. Первый раз у тебя случился секс в семнадцать лет с девушкой, которая была немного старше тебя. Влюблен ты был один раз, и довольно сильно, но в конце концов вы поняли, что вы слишком разные люди. Это та версия твоей сексуальной жизни, которая устроит большинство женщин и ответит сразу на все их вопросы:

нет, он не сексуальный маньяк;

без странностей;

способен на настоящее чувство;

сейчас совершенно свободен.

26

Чередуй быстрый темп с медленным. Чтобы у партнерши не возникло посторонних ассоциаций ни с отбойным молотком, ни с умирающим лебедем.

27

Чем больше женщина движется в постели, тем слабее она что-то чувствует. Нейроны отвлекаются на всякие дополнительные ощущения типа напряжения в пояснице или на работу мышц. Зато инициативные дамы быстрее доходят до оргазма, так как, проявляя активность, девушка лучше управляет ситуацией и делает именно то, что ей надо.

28

Женские фантазии во время секса гораздо более сюжетны, чем мужские. Если нам в этот момент часто грезится чисто механический сюжет полового акта, то женщины успевают порой придумать целую историю, включающую декорации, второстепенных персонажей, пейзажи, диалоги, расцветку твоего скафандра и имена всех двенадцати детей, которые у вас с ней родились.

29

О скором наступлении оргазма у партнерши ты можешь догадаться по следующим признакам: у многих женщин в этот момент резко краснеют лоб, щеки и грудь.

30

Самой лучшей позой для начала секса является классическая миссионерская, так как в это время партнеры могут целоваться, глядеть друг другу в глаза и вообще высоко вздымать знамя интимности. Лучшая поза для окончания — «догги-стайл», так как именно в ней женщины чаще всего достигают кульминации. Все прочие варианты уместно будет разместить посередине.

31