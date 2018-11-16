Почему не стоит заряжать телефон в автомобиле во время поездки

Свободней в этом плане чувствуют себя владельцы машин, ведь у них всегда есть возможность подзарядить смартфоны от автомобильного аккумулятора. Но такой способ зарядки имеет нюансы, пишет Fabiosa.ru.

1. Не разговаривайте во время зарядки телефона

Автомобильные USB-порты обычно предлагают низкую скорость зарядки смартфонов. И если при этом вы еще разговариваете или используете «тяжелые» приложения, то вся энергия уходит на обеспечение работы телефона, а не на насыщение батареи.

2. Берегите автомобильный аккумулятор

Если аккумулятор в вашем автомобиле новый, то процесс зарядки телефона пройдет относительно быстрее. Но в случае со старым, может оказаться так, что гаджет заберет всю энергию и автомобиль не сможет двигаться.

3. Не заряжайте на 100% и не оставляйте на ночь

Оба варианты «стрессовые» для телефонной батареи, так как способствуют ее быстрому износу. После того, как смартфон зарядился, его надо отключить от источника питания, иначе начнется процесс потери заряда.

Исходя из того, что не надо делать во время насыщения гаджета энергией, составлены рекомендации по продлению срока службы батареи:

отключайте телефон от зарядного устройства после набора 80% мощности;

приобретайте зарядные устройства совместимые с вашими гаджетами, чтобы избежать неудобств во время поездок;

отключите все «тяжелые» приложения во время зарядки телефона. Это снизит энергопотребление и увеличит скорость «насыщения» устройства.