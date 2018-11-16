Брючное насилие. Пьяный мужчина отхлестал полицейского штанами (видео)

Житель Томска пытался избить сотрудника МВД в отделении полиции своими брюками. Об этом сообщается на официальной странице Следственного комитета России в "Твиттере".

В райотдел он попал в ночь на 1 августа 2018 года. На кадрах видно, что пьяный мужчина на почве личной неприязни снял брюки и атаковал сотрудника Министерства внутренних дел.

Сам полицейский получил телесные повреждения, которые не сказались на его здоровье.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, и суд приговорил томича к одному году лишения свободы условно. Кроме этого ему назначили испытательный срок на 3 года.