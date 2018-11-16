Накрашенный Алексей Панин снова обнажился и потряс своим достоинством (ФОТО)

Панин не скрывает, что любит обнажаться и с удовольствием эпатирует публику. Накануне в его блоге появилось спровоцировавшее скандал фото. Актер запечатлен с обнаженным торсом и приспущенными штанами так, что практически видно интимное место, на лице нанесен яркий макияж. В комментариях тут же появились гневные реплики подписчиков. Многих не остановило и то, что этот эпатажный образ создан для новой постановки Романа Виктюка, пишет 7d.org.ua.